Com Pimpão e Brenner no ataque, Remo enfrenta o Manaus na Arena da Amazônia; veja

O Clube do Remo já está escalado para correr atrás da segunda vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Paulo Bonamigo já está definido e vem com novidades no ataque. Brenner e Rodrigo Pimpão, antiga dupla de ataque do Botafogo-RJ, estão confirmados no ataque azulino. O Leão Azul estreou na competição com vitória por 2 a 1 sobre o Vitória-BA, enquanto o Manaus conseguiu um empate fora de casa em 1 a 1, contra o Brasil de Pelotas.

Já o Manaus também divulgou escalação e vem montado da seguinte forma, pelo técnico Evaristo Piza:

Matheus; Weriton, Paulo Sérgio, Rayne, Claudinho; Renato Luis, Silvano, Felipe Baiano, Neto Costa; Roney e Gilson.