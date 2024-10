Com Pedro Vitor, Remo está escalado para o jogo contra o Botafogo-PB

O Remo está escalado para o jogo contra o Botafogo-PB, que marca a última rodada do quadrangular da Série C. Com o acesso à Segundona do Campeonato Brasileiro garantido, o Leão Azul briga por uma vaga na final da Terceira Divisão.

Para a partida, o treinador Rodrigo Santana vai poder contar com o atacante Pedro Vitor, que começa entre os titular, ao lado de Jaderson e Ytalo. Apesar do retorno, o zagueiro Ligger está de fora do jogo por conta de uma lesão, dando lugar a João Afonso.

O duelo ocorre neste sábado (5), às 17h30, no estádio Almeidão, e terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com.