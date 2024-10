Com o acesso garantido, Remo encara o Botafogo-PB pensando na final da Série C

Botafogo-PB e Remo se enfrentam na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo, válido pelo quadrangular do acesso, será neste sábado (5), às 17h30, no Estádio Almeidão. As equipes vivem situações distintas na competição. O Remo ocupa a segunda posição do Grupo B, com nove pontos, empatado com o líder Volta Redonda, mas perdendo no saldo de gols. O Botafogo-PB é o último colocado, com apenas dois pontos em cinco partidas.

Já garantido na Série B, o Remo busca a vaga na final da Série C e precisa superar o Volta Redonda nos pontos ou nos critérios de desempate. O treinador do Remo reforça que o time vai determinado a alcançar a final. Enquanto o Botafogo-PB vem de dois empates e três derrotas, o Remo chega à última rodada com duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos.

O técnico do Remo, Rodrigo Santana, tem desfalques e dúvidas para montar a equipe. O lateral-esquerdo Raimar está pendurado com dois cartões amarelos e, caso seja advertido novamente, ficará suspenso. Além disso, Pedro Vítor e Bruno Silva desfalcam o time. Pedro Vítor pode voltar para uma eventual final, mas Bruno Silva está fora do restante da temporada.

O Botafogo-PB fez a melhor campanha da primeira fase da Série C, somando 41 pontos, mas não conseguiu manter o bom desempenho no quadrangular. Chega para o último jogo apenas para cumprir tabela, já que, com a derrota para o Volta Redonda, só pode atingir cinco pontos, encerrando uma campanha histórica na primeira fase, mas sem sucesso na segunda. No lado oposto dos classificados na primeira fase estava o Clube do Remo, que acabou entrando na última vaga entre os oito primeiros. Na primeira rodada do quadrangular, os dois times se cruzaram em Belém, com vitória remista por 2 a 1, no Mangueirão.

Ficha Técnica

Data: 04/10/2024

Hora: 17h30

Local: Estádio Almeidão

Árbitragem: Não divulgada

Botafogo-PB: Dalton; Lenon, Wendel Lomar, Romércio (Reniê) e Rafael Furlan; Lídio (Pedro Ivo), Gama, Vinícius Leite e Bruno Leite; Joãozinho e Henrique Dourado (Pipico). Técnico: Evaristo Piza.

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Sávio e Diogo Batista; Raimar, Curuá e Janderson; Pavan, Kelvin e Ytalo.

Técnico: Rodrigo Santana.