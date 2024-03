Com mudanças no meio e ataque, Remo é escalado para confronto contra a Tuna Luso; veja

O técnico Gustavo Morínigo definiu a equipe titular do Clube do Remo para o primeiro duelo pela semifinal do Campeonato Paraense, contra a Tuna Luso. Diferente da partida contra o Amazonas, Morínigo inicia a partida desta noite com Henrique, Jaderson e Matheus Anjos no meio-campo, além de Sillas, Echaporã e Ytalo no ataque.

A partida começa às 20 horas. Acompanhe tudo na cobertura Lance a Lance de O Liberal, a partir das 19h30.

