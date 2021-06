Com menos de dois meses de contrato, volante Vinícius Kiss é dispensado pelo Remo

Menos de dois meses. Esse foi o tempo que durou o contrato entre Remo e o volante Vinícius Kiss. A diretoria azulina informou neste sábado (26) que o jogador não faz mais parte do elenco remista para o restante da temporada.

Com 33 anos e rodagem na Série B, Vinícius Kiss foi anunciado no dia 27 de abril, vindo do Botafogo-SP, onde estava disputando o Campeonato Paulista. O jogador chegou ao Remo e logo atuou no Parazão.

No total, o meio-campista realizou sete partidas com a camisa azulina e não marcou gols. O jogador também foi alvo de reclamações por parte dos torcedores nas redes sociais, que pediram a saída do atleta do elenco.

Em nota, o Remo informou que a rescisão contratual foi em comum acordo com Kiss e desejou sorte na carreira. Leia a nota na íntegra:

“A diretoria do Clube do Remo informa que o volante Vinicius Kiss não faz mais parte do elenco azulino para a sequência da temporada. A rescisão ocorreu em comum acordo com o jogador. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso no próximo desafio”