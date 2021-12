Com marca própria, Remo lança camisa oficial para o réveillon; veja os detalhes

O Remo lançou nesta quarta-feira (29) em suas redes sociais a camisa oficial clube do réveillon. O novo manto azulino é mais uma peça feita pela marca própria “Rei”, que assina os vestuários casuais do Leão Azul. Essa é segunda coleção azulina realizada pela marca voltada para o final de ano.

A camisa é branca com detalhes dourados na gola e também nas mangas, além do escudo, que vem bordado. Ela também possui marca d’água na parte da frente em toda a sua extensão. Os novos uniformes do Leão Azul para o réveillon estão à venda em todas as Lojas do Remo em Belém e Região Metropolitana, exceto a Loja Conceito, que fica anexa ao Estádio Evandro Almeida (Baenão)

Camisa modelo feminino (Divulgação)

As camisas custam o valor de R$139,90 a masculina, R$129,90 a feminina e R$119,90 a infantil. Sócios-torcedores, proprietários e remidos possuem 10% de desconto no novo manto azulino.