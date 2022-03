Com lesão na coxa, lateral do Remo passa por exames nesta quarta e pode desfalcar o Leão no Parazão

O Remo poderá ter uma baixa para as semifinais do Campeonato Paraense 2022. O lateral esquerdo Leonan, sofreu uma lesão durante o jogo contra o Caeté, ontem, no Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final do Parazão. Atleta passará por exames no final da tarde de hoje para a saber a gravidade da contusão

Leonan, de 26 anos, sofreu uma lesão na coxa direita e foi substituído ainda no início da partida. Ele iniciou o tratamento durante o jogo, mas o seu caso preocupa a comissão técnica remista. O atleta foi contratado durante a disputa do Parazão e era titular absoluto no time do técnico Paulo Bonamigo. Nesse período, esteve em campo cinco vezes com a camisa do Leão Azul.

Caso Leonan não tenha condições de jogo e seja vetado pelo departamento médico azulino, o técnico Paulo Bonamigo possui como opção para o lado esquerdo o jogador Paulo Henrique, que iniciou o Parazão como titular, mas que perdeu espaço com a chegada do próprio Leonan.