Com Gedoz à disposição, Bonamigo elogia Santa Cruz e pode ter desfalques importantes

O Remo enfrenta nesta sexta-feira (13) o Santa Cruz-PE, em Belém, pela 15ª rodada da Série C. A partida ocorre ás 20h no Mangueirão e possui caráter de decisão para o Leão Azul, já que pelas contas da diretoria azulina, mais três pontos garantem a classificação para a segunda fase da competição nacional. O técnico do Remo Paulo Bonamigo contará com o futebol de Felipe Gedoz, recém-contratado pelo clube, mas poderá perder peças importantes.

Durante a semana Paulo Bonamigo não contou com alguns atletas, como o meia Eduardo Ramos e o atacante Wallace, que seguem no departamento médico com dores musculares e serão reavaliados. Salatiel voltou a treinar com a equipe e é uma das opções.

“Ainda não consegui repetir a equipe, perdi jogadores por covid, lesões, cartões estamos tentando recuperar alguns atletas importantes, além de tentar potencializar algumas peças que precisam de oportunidade para também crescer, pois coletivamente precisamos ser fortes”, contou.

Bonamigo comentou a chegada de Gedoz, meia que estava no futebol do Uruguai. Para o comandante remista, ele representa mais qualidade ao time e que a competição exige essa qualificação no elenco.

“Com a chegada do Gedoz ganhamos em qualidade, isso é importante, mais alternativas, pois a Série C exige isso, pois vemos muitos jogadores atuando no sacrifício, treinando com intensidade e o clube que quiser chegar em um objetivo maior é preciso qualificar. Vamos deixa-lo em boas condições de jogo, já está à disposição para nos ajudar”, disse.

ADVERSÁRIO

O jogo marca o confronto do Santa Cruz, líder e já classificado para a segunda fase, contra o Remo, vice-líder e que sonha com a passagem de etapa na Série C O técnico remista elogiou bastante a equipe pernambucana.

“O Santa Cruz dispensa comentários Está fazendo uma competição no mais alto nível, é o líder justo, com uma campanha irretocável. É um desafio muito grande para o Remo, de vende ruma equipe que vem de vitórias consecutivas e temos que entrar concentrados, com personalidade, sabendo que o adversário vive um bom”, falou.

O JOGO

Na partida do primeiro turno, ainda ao comando do técnico Mazola, o Remo saiu de campo derrotado pelo Santa Cruz, porém, com Paulo Bonamigo no comando o Leão Azul perdeu apenas uma partida, porém o treinador pede ao elenco remista algumas “obrigações”.

“Chega um momento em que as equipes se conhecem e temos que ter repertório. Temos que trabalhar com intensidade máxima, saber sofrer e reagir dentro do jogo. Velocidade na bola, time compacto, marcando em zona alta e com qualidade de passe para ter o controle do jogo. Vai vencer quem errar menos e quem tiver mais a bola, vamos criar dificuldades para disputar com qualidade, persistência e atenção”, disse.

JOGO DA CLASSIFICAÇÃO

Com 26 pontos no grupo A da competição, o Remo quer definir essa possível classificação em casa, diante dos pernambucanos do Santa Cruz

“É um jogo que possibilita praticamente sacramentar uma classificação e no futebol não se pode esperar, é preciso fazer acontecer, muito menos transferir para o jogo seguinte. A oportunidade é essa, sabemos que o adversário é muito bom, mas que teremos nossas chances e vamos acreditar nelas”, frisou.