Com estreia de meia, Remo está escalado para o jogo contra o Bragantino

Com apenas uma mudança no time que goleou o Gavião na estreia, o Remo do técnico Paulo Bonamigo está definido para o jogo de logo mais. Às 15h, no Estádio Diogão, o Leão visita o Bragantino com o meia Renan Oliveira, que faz seu primeiro jogo com o manto azulino, no lugar do volante Laílson.

Bragantino x Remo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Confira a escalação: