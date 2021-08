VÍDEO: Com equipes da Segundinha, Sub-20 do Remo bate a Tuna e conquista 'Torneio da Amizade'

O Remo conquistou na manhã desta terça-feira (31), o título do Torneio da Amizade Sub-20. O Leão venceu o clássico contra a Tuna pelo placar de 1 a 0 e levantou a taça da competição, que contou com duas equipes profissionais, que estarão na Segundinha do Parazão.

Em um jogo pegado, Leão e Águia tiveram boas chances, mas quem conseguiu balançar a rede foi o Remo com o jogador Fábio, que recebeu de cabeça dentro da área, dominou e chutou forte, marcando o único gol do jogo.

A partida serve de preparação para o Campeonato Paraense Sub-20 desta temporada, que ainda não possui data para ocorrer. O diretor de futebol azulino, Marcelo Bentes, gostou da postura dos atletas e afirmou que mais jogos deverão ocorrer.

“Já recebemos a sinalização da Federação Paraense de Futebol (FPF) que terá os campeonatos de base, mas não sabemos quando, por isso estamos participando de torneios e amistosos. O resultado é positivo, colocamos a molecada para jogar, trino é diferente de jogo e estamos avaliando o elenco”, disse.

