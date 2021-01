Com Eduardo Ramos no banco, Remo é escalado para a final da Série C

O técnico Paulo Bonamigo escalou o Remo para a final da Série C, que começa logo mais às 17h, contra o Vila Nova-GO. O técnico manteve Eduardo Ramos no banco e também realizou a terceira improvisação seguida na lateral-esquerda. Após Laílson e Kevem, agora é Dioguinho quem fará a função, com os desfalques de Marlon e Dudu Mandai.

A partida, que ocorre no Mangueirão, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira o time:

Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Gilberto Alemão, Dioguinho; Lucas Siqueira, Charles, Felipe Gedoz; Augusto, Salatiel, Tcharlles. Técnico: João Nasser Neto, o Netão.

Banco de reservas: Thiago, Fredson, Kevem, Mimica, Julio Rusch, Lailson, Gelson, Eduardo Ramos, Carlos Alberto, Wallace, Ronald e Eron.