Com desfalque de última hora, Remo está escalado para visita ao Náutico

O Remo busca voltar a vencer na Série B do Brasileirão. A equipe visita o Náutico, nesta noite de sábado (26), no Estádio dos Aflitos, e já está escalada para visita ao Náutico. O técnico Paulo Bonamigo teve um desfalque de última hora. O lateral-direito Thiago Ennes teve uma indisposição antes do jogo e será substituído por Suéliton:

O Timbu também está definido para confronto de logo mais. Acompanhe o duelo lance a lance pelo portal OLiberal.com: