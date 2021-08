Com cinco desfalques, Remo quer voltar a vencer na Série B diante do lanterna Brasil de Pelotas

O Remo entra em campo nesta sexta-feira (27) em mais uma partida da Série B do Brasileirão. A missão, inicialmente, parece fácil. O Leão enfrenta o Brasil de Pelotas, lanterna da competição, fora de casa. No entanto, com pelo menos cinco desfalques, a equipe paraense vai precisar redobrar a atenção para não perder pontos contra um adversário da parte debaixo da tabela.

A partida está marcada para ocorrer a partir das 19h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. O jogo terá transmissão lance a lance pelo oliberal.com.

No primeiro turno, ambas as equipes se enfrentaram no Baenão, em Belém. Quem saiu vitorioso daquele duelo foi o Remo. A equipe azulina venceu por 1 a 0, gol de cabeça de Renan Gorne.

No momento, o Leão está em 13º na classificação da segundona. Em 20 jogos, a equipe azulina acumula sete vitórias, cinco empates e oito derrotas, somando 26 pontos. O Remo também vem de derrota na competição: 2 a 0 para o CRB, no último sábado (21), no Baenão.

Já o Xavante guarda a última posição da tabela a pelo menos cinco rodadas. Em 20 jogos, a equipe gaúcha somou apenas duas vitórias, sete empates e 11 derrotas, acumulando 13 pontos. Ao contrário do Leão, o Brasil de Pelotas vem de empate na competição: 0 a 0 contra o Londrina, fora de casa.

Remo

Para o jogo desta sexta, o Leão terá pelo menos duas novidades em relação à última partida pela Segundona. Igor Fernandes e Lucas Siqueira voltam ao time. O lateral cumpriu suspensão contra o CRB, enquanto o volante se recuperou de lesão.

Apesar disso, o Remo ainda terá cinco desfalques. O meia-atacante Matheus Oliveira, o lateral-direito Wellington Silva, o zagueiro Romércio e o meia Erick Flores seguem no departamento médico e devem perder mais algumas rodadas.

Brasil de Pelotas

Assim como o Remo, o Xavante terá o retorno do lateral Paulinho. O jogador esteve no departamento médico na última partida e já está liberado para o jogo.

Em relação à desfalques, o treinador do Brasil, Cléber Gaúcho, deverá ter o melhor elenco possível à disposição. No entanto, o técnico ainda busca uma formação ideal para que a equipe se recupere no campeonato.

FICHA TÉCNICA

Brasil de Pelotas x Remo

21ª rodada da Série B

Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas (RS)

Hora: 19h

Remo: Vinícius; Warley, Rafael Jansen, Kevem, Igor Fernandes; Anderson Uchôa; Lucas Tocantins, Marcos Júnior, Lucas Siqueira (Arthur), Victor Andrade; Felipe Gedoz. Técnico: Felipe Conceição

Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira; Vidal, Ícaro, Arthur e Paulinho (João Siqueira); Rômulo (Diego Gomes), Wesley, Rildo (Gabriel Terra); Kevin, Júnior Viçosa e Netto. Técnico: Cléber Gaúcho



ARBITRAGEM

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (AL)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (AL)

Assistente 2: Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (AL)

Quarto Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Arbitro de Vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)