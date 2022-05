Com atacante improvisado na lateral-direita, Bonamigo escala Remo para jogo contra Mirassol; veja

O Clube do Remo já está escalado para a partida de logo mais, contra a equipe do Mirassol, pela sexta rodada da Série C. O técnico Paulo Bonamigo precisou fazer nova intervenção improvisada na lateral-direita, com conta com os jogadores de ofício lesionados.

Assim, Netto Norchang, que havia saído de campo machucado na quarta rodada, contra o Confiança, assume a função de lateral-direito. O restante do time vem sem maiores modificações. O Leão Azul precisa vencer para deixar a zona intermediária da tabela, onde ocupa atualmente a 13ª posição, com sete pontos. A partida começa às 17 horas.

