Com árbitro FIFA no VAR, CBF define arbitragem do jogo entre Remo x CRB-AL

O jogo entre Remo e CRB-AL marcado para sábado (21), às 21 horas, no Baenão, marca o início do árbitro de vídeo na Série B. E a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou quem são os responsáveis por comandar o jogo no campo e também no VAR.

Para essa partida, o árbitro central será Thiago Luis Scarascati, com os assistentes Anderson José de Moraes Coelho e Luiz Alberto Andrini Nogueira. Todos eles compõe o quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF). O quarto árbitro será o Joelson Nazareno Ferreira Cardoso.

O último jogo apitado por Thiago Luis Scarascati foi Botafogo x Brasil de Pelotas, realizado no domingo passado (15), no Nilton Santos, que foi marcado pelos erros da arbitragem. A informação é de que árbitro ignorou dois pênaltis a favor do Alvinegro Carioca e deixou de expulsar o zagueiro Arthur, do Xavante.

VAR

Com o VAR em ação, a expectativa é que esses erros não aconteçam mais na Série B. Para comandar o árbitro de vídeo em Belém, a CBF escalou Pericles Bassols Pegado Cortez, com assistência de Edina Alves Batista, que é do quadro FIFA, e a observação de Silvia Regina Oliveira. Os três também são de São Paulo.

Agenda

A partida entre Remo e CRB-AL é válida pela 20ª rodada da Série B. Com 26 pontos e a 11ª posição, o Leão quer mais uma vitória em casa para subir na tabela da competição. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.