Com ânimo novo, Remo encara São Bernardo no Baenão para colar no G-8 da Série C

É com estímulo novo que o Remo volta a campo neste domingo (9), pela oitava rodada da Série C do Brasileirão. Após vencer o Sampaio Corrêa-MA, fora de casa, na semana passada, e acabar com uma sequência de resultados negativos na Terceirona, o Leão encara o São Bernardo-SP, no Baenão, para seguir mirando a parte de cima da classificação. O duelo ocorre às 19h e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

A vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA não fez um Remo dar um grande salto na tabela - o clube saiu da 14ª para a 13ª posição. No entanto, a vitória deu gás ao elenco azulino, que estava sem motivação no torneio. Além disso, os pontos ganhos fizeram com que o time abrisse vantagem em relação à zona de rebaixamento, além de diminuir a desvantagem para o G-8.

Porém, para manter a sequência positiva, o Leão terá um duro desafio pela frente. Ao contrário do Sampaio, que não venceu no torneio e também figurava a parte debaixo da tabela, o São Bernardo-SP, adversário deste domingo, possui uma campanha de grande regularidade na Terceirona. Até o momento, a equipe só tem uma derrota na competição e está na 5ª posição na tabela, com 14 pontos, duas vezes mais que o Remo.

Além de enfrentar um adversário qualificado, o Leão terá que superar um velho conhecido no banco de reservas. Quem dirige o São Bernardo-SP é o técnico Ricardo Catalá, que treinou o Time de Periçá no início da temporada, mas foi demitido após campanha ruim no Parazão. Além de Catalá, estão no Tigre outros três jogadores com passagens pelo futebol paraense: Wesley Dias (ex-Paysandu), Lucas Tocantins (ex-Remo) e João Diogo (ex-Remo).

Bastidores

Dentro de campo as coisas parecem ter se acalmado para o Leão Azul, mas fora das quatro linhas imbróglios judiciais ainda prejudicam o clube. Na sexta, o meia Sillas, que havia sido dispensado pelo Remo, mas treinava no clube até a solução de pendências burocráticas, entrou com processo na Justiça pedindo mais de R$ 500 mil do Time de Periçá. Ele alegou salários atrasados, não pagamento de FGTS, 13º salário e assédio moral.

O jogador tinha um salário de R$ 60 mil mensal, mais ajuda de custo de R$ 3 mil para moradia. Sillas pede na justiça o valor de R$564 mil, referentes a salários atrasados, multas, salários retidos, além de FGTS. O jogador também acusa o clube de ter sofrido assédio moral, por saber de sua demissão pela imprensa e ser afastado do elenco, segundo ele, forçado a pedir uma rescisão contratual com o clube.

Como vêm as equipes

O treinador azulino, Rodrigo Santana, contará com o retorno de dois jogadores - dois recuperados de lesão e dois suspensos - para a partida contra o São Bernardo-SP. Quem estará à disposição são: o meia Matheus Anjos, o lateral Helder Santos, o zagueiro Sheldon e o atacante Kelvin. Por outro lado, o zagueiro Rafael Castro, recém-contratado, não foi regularizado a tempo e ficará de fora.

Já o São Bernardo terá dois desfalques para enfrentar o Remo. O meia Vitinho e o lateral Helder Maciel estão suspensos por receberem três cartões amarelos nesta Terceirona. O caso do primeiro preocupa menos, já que Ricardo Catalá usava o jogador vindo do banco de reservas. Para a vaga do segundo, o substituto deve ser João Ramos.

Ficha técnica

Remo x São Bernardo

Série C do Campeonato Brasileiro

8ª rodada

Data: 9 de junho, domingo

Hora: 19h

Local: Estádio Baenão

Arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Auxiliares: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quarta árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

Remo: Marcelo Rangel; João Afonso, Ligger e Bruno Bispo; Diogo Batista, Paulinho Curuá, Pavani e Raimar; Jaderson, Ytalo e Marco Antônio. Técnico: Rodrigo Santana.

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, João Ramos, Augusto, Rafael Forster e Arthur Henrique; Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Luiz Filipe e Kayke. Técnico: Ricardo Catalá.