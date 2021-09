Cobiçado! Possível saída de lateral gera disputa entre torcedores de Remo e Ceará na internet

O futebol brasileiro vive um momento de reposições nos elencos, já que no próximo dia 24 de setembro as inscrições encerram para a Série A e dia 30 para a Série B, então os clubes permanecerão com o os jogadores até o fim da competição. O lateral-esquerdo do Remo, Thiago Ennes, estaria no radar do Ceará, clube que disputa a Série A do Brasileirão. A informação é do jornalista Emerson Júnior, da TV Ponta Vale.

O motivo do Ceará procurar um novo lateral foi a lesão no menisco sofrida pelo jogador Buiú, que o deixou de fora do restante da temporada, já que o jogador passou por cirurgia. No elenco do Vozão consta apenas uma opção na esquerda, que é Gabriel Dias. Além de Ennes, o alvinegro teria interesse também em Bryan, do Náutico.

A equipe apurou com uma fonte interna que não chegou proposta nenhuma ao Remo e tratou o assunto como “fofoca”.

Nas redes sociais, Ennes postou uma foto nos stories do Instagram com o jogador Felipe Vizeu, que estava no Ceará até o meio do ano e que também jogou juntos no Flamengo-RJ. O lateral remista seguiu o perfil do Ceará e do técnico Tiago Nunes. Também no Instagram, Ennes publicou uma foto com a camisa do Remo e vários torcedores do clube paraense pediram para que ele fique no Leão Azul. Na postagem também alguns torcedores do Ceará pedem para que ele assine com o Vozão.

Thiago Ennes, de 25 anos, é cria do Flamengo-RJ, passou pelo Cuiabá-MT, Náutico-PE, São Bernardo-SP, além do Confiança-SE. Com a camisa do Remo, Ennes disputou até o momento 32 jogos e é titular absoluto no time comandado pelo técnico Felipe Conceição.