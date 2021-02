Clube do Remo convoca torcida para pintar a cidade de azul marinho no dia do aniversário

O Remo completa nesta sexta-feira 116 anos e convocou a torcida para mostrar o amor pelo clube. Em uma postagem nas redes sociais, o Remo pediu que os torcedores ‘pintem’ a cidade na qual moram de azul marinho, colocando as bandeiras, usando a camisa e tocando o hino do clube.

E o Remo tem muito a comemorar em 2021. Após 13 anos, o clube conseguiu o acesso para a Série B e está entre os 40 melhores do Brasil.

Agora, o time está em busca do título inédio da Copa Verde. No domingo, o Remo enfrenta o Independente pelas quartas de final. O time azulino pode perder por até um gol de diferença que está na semifinal do torneio regional. A partida será às 16 horas, no Navegantão, em Tucuruí, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.