Clube de Remo de luto pela perda de uma ilustre torcedora

O Remo de luto por uma de suas grandes torcedoras. Faleceu nesta segunda-feira (14) dona Maria Helena Salgado, esposa do ex-presidente do Condel e Codir e Grande Benemérito Ubirajara Salgado, médico dermatologista, e mãe do advogado e atual presidente do TJE [Tribunal de Justiça Desportiva], Fábio Salgado.

Por muitos anos dona Maria Helena funcionou como ‘linha de frente’ da aquática azulina. Nunca quis ser diretoria do departamento, sempre preferiu agir como colaboradora e incentivadora.

Nas gestões de presidente do esposo Ubirajara Salgado foi seu braço direito na reorganização da sede social. Deixa um legado de boas ações pelo clube que foi sua segunda casa.

Dona Maria Helena tinha 81 anos e deixa órfãos os filhos Cláudio, Camilo e Fábio Salgado.

“Em meu nome e de todos os membros do Condel, apresento os nossos mais sinceros e respeitosos votos de pesar a família enlutada”, publicou Milton Campos, presidente do Condel.