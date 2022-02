Classificados à Copinha 2023, Remo e Parauapebas inciam decisão do Parazão sub-20

No dia do aniversário do Remo, o Leão entra em campo, mas no Campeonato Paraense sub-20 - edição 2021. Neste sábado (5), às 19h, o clube azulino recebe o Parauapebas, no Estádio Baenão, para o primeiro jogo da final do torneio. Esta é a primeira final da principal competição do futebol de base masculina do Pará, desde 2019.

Classificados

Com as vagas garantidas na final do Parazão sub-20, Remo e Parauapebas estão classificados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. Como em 2020 não houve disputa do torneio, por causa da pandemia da covid-19, Castanhal (campeão paraense em 2018) e Bragantino (campeão paraense em 2019) representaram o Pará na Copinha deste ano.

Como chegam

O Remo alcançou a final do Parazão sub-20 após passar pelo Castanhal nas semifinais. Foram dois confrontos bastante disputados. Na ida, o Leão foi derrotado por 2 a 0. No jogo de volta, a equipe azulina fez 3 a 1 e se classificou na disputa por pênaltis.

Enquanto isso, o Parauapebas se classificou para a final e assegurou uma vaga na Copinha 2023 vencendo o Cruz Azul nos dois jogos, ambos por 1 a 0.

Volta

A partida de volta entre Parauapebas e Remo ocorre no dia 12 de fevereiro, no próximo sábado, às 16h, no Estádio Rosenão. Em caso de igualdade na soma dos pontos e do saldo de gols, a decisão vai para a disputa de pênaltis.