Centroavante do Remo diz que a temperatura no horário do jogo pode favorecer o time

Em busca da sua terceira vitória consecutiva em casa, o Remo joga contra o Operário (PR) na sexta-feira (6), no Baenão, às 16h. Em entrevista, o centroavante Renan Gorne disse que a temperatura no horário do jogo pode ser algo favorável para a equipe azulina, já que o elenco está acostumado com o calor e o time adversário não.

“A gente treinar todos os dias aqui em Belém, estamos bem adaptado com clima daqui e acredito que possa ser um fator que a gente tenha que tentar tirar vantagem. O Operário está acostumado com muito frio, clima totalmente diferente daqui. Acredito que o jogo não vai ser fácil, não vai ser isso (o calor) que vai fazer o resultado da partida, mas temos uma boa chance para poder construir uma boa vitória”, declarou o jogador.

Gorne disse que a vitória em cima do CSA (AL), foi importante para o time ter mais segurança. “A gente vinha de dois resultados negativos fora de casa e aqui, no último jogo, conseguimos mostrar a força que temos dentro do Baenão. E sem dúvida nos deu mais confiança para que a gente possa chegar na sexta-feira, desempenhar um bom futebol e sair vitorioso”, afirmou o centroavante.

O adversário do Leão está na 11° posição, uma à frente do Remo que está na 12° colocação. Gorne disse que o time sabia da importância do jogo contra o CSA (AL) e que para a próxima partida o objetivo é o mesmo. “Para esse próximo jogo não vai ser diferente, vale três pontos, mais uma vitória e a gente também passa o Operário. Então vai ser um jogo muito importante para nossas pretensões no Campeonato”, disse Renan Gorne.

A partida entre Remo e Operário (PR) tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)