CBF divulga horários e datas de mais seis jogos do Remo na Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou mais seis rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, da 24ª a 29ª. Jogos do Remo contra Náutico-PE, Guarani-SP, Coritiba-PR e Sampaio Corrêa-MA que estão na briga pelo G4, foram marcados.

Atualmente o Remo está na 12ª posição na Série B com 27 pontos conquistados. O próximo jogo dos azulinos será no sábado (4), contra o Botafogo-RJ, em Belém, às 19h30, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com,

Confira jogos, horários e locais das partidas do Remo:

24ª rodada – 16.09 - Remo x Avaí – Baenão – 21h30

25ª rodada – 21.09 - Guarani-SP x Remo – Brinco de Ouro da Princesa – 16h

26ª rodada – 26.09 - Remo x Náutico-PE – Baenão – 19h

27ª rodada – 30.09 – Sampaio Corrêa-MA x Remo – Castelão – 23h30

28ª rodada – 04.10 – Remo x Coritiba-PR – Baenão – 20h

29ª rodada – 08.10 – Vila Nova-GO x Remo – Onésio B. Alvarenga – 19h