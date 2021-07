CBF define data de Avaí x Remo, válido ainda pela 5ª rodada da Série B, e muda outro jogo do Leão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enfim definiu o dia que Avaí e Remo vão disputar a partida válida ainda pela quinta rodada da Série B. Será na quarta-feira (28), às 19h, no estádio Ressacada, em Florianópolis/SC.

O confronto deveria ter ocorrido dia 19 de junho, mas foi adiado por causa do temporal que caiu na capital catarinense e alagou o gramado do estádio da Ressacada. Serão três pontos importantes que o Leão paraense vai disputar fora de casa.

Remo x CSA-AL

Com essa remarcação, o jogo entre Remo e CSA-AL saiu de sexta-feira (30) para o sábado (31), às 16h30, no Baenão. O confronto é válido pela 15ª rodada da Série B.

Remo x Brusque

Mas antes desses dois jogos, o Leão tem a missão de quebrar o jejum de vitórias na competição nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Baenão, e começar uma caminhada fora da zona de rebaixamento. No momento, o Leão é o lanterna da competição, com sete pontos. A partida válida pela 11ª rodada terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.