CBF confirma e Remo e Ponte Preta terá transmissão da Rede Globo

Agora é oficial. A partida entre Remo e Ponte Preta, disputada no dia 24 de outubro, pela 31ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo pela TV Globo. A mudança já consta no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida será disputada no estádio Baenão, às 16h.

Site da CBF indica Remo e Ponte Preta com transmissão da Globo (Divulgação/ Site da CBF)

A confirmação da transmissão ocorreu após a CBF mudar a data e o horário da partida. De acordo com um documento emitido pela CBF, o jogo deixou de ser realizado no sábado (23), às 16h30, e passou para domingo (24), às 16h, a pedido da Rede Globo.

Esse será o terceiro jogo do Remo com a presença do torcedor no Baenão. As duas partidas anteriores foram contra o Náutico-PE e Coritiba-PR.

Na partida, válida pelo primeiro turno, o clube paraense derrotou o clube paulista pelo placar de 2 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas (SP). Os dois gols azulinos foram marcados pelo meia Felipe Gedoz.