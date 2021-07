Capitão do Remo, Lucas Siqueira revela mudanças no time azulino contra o Brusque

O volante do Remo Lucas Siqueira falou sobre as alterações no time, com a chegada de Felipe Conceição, e sobre o próximo jogo contra o Brusque (SC). O jogador contou que está havendo mudanças na forma tática do grupo.

“Sempre que muda o treinador, muda algumas situações e nós estamos nesse processo de mudanças. E a gente tem que se adaptar e se adequar o quanto antes, mesmo com o campeonato rolando”, declarou o jogador.

Na próxima rodada, o Remo tentará evitar que o artilheiro da Série B, Edu, marque. Sobre isso, Lucas disse que o desafio é fazer um bom jogo, não sofrer gols e vencer.

“Claro que a gente está estudando bastante a equipe do Brusque, não é só um atacante. Na verdade, eles têm uma equipe que está vindo muito bem e a gente tem que neutralizar a parte ofensiva deles, que é muito forte, para a gente conquistar a vitoria”, afirmou o capitão azulino.

Remo e Brusque (SC) se enfrentam pela 11° rodada da Série B, no dia 14 de junho, às 21:30h, no Baenão. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)