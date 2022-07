Brenner não se recupera de lesão muscular e está de fora do Re-Pa

O artilheiro do Remo na temporada, o atacante Brenner não deve figurar nem entre os relacionados para o clássico Re-Pa, pela 13ª rodada da Série C. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o jogador ainda está na fase de transição física e não voltou a treinar com bola. Por conta disso, o centroavante deve ficar de fora do duelo contra o maior rival remista.

A lesão de Brenner é semelhante à sofrida pelo meia Albano, em maio. O jogador, que sentiu dores na coxa durante a partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, precisou ficar um mês sem jogar. O Remo até tentou fazer um tratamento intensivo, para que o atleta tivesse as mínimas condições de jogo no clássico, mas que não foi efetivo.

Carrasco bicolor

Brenner chegou ao Remo no início do ano, em janeiro, e já tem se notabilizado por bom desempenho nas partidas contra o Paysandu. Até o momento, o atacante tem três gols marcados em três clássicos disputados em 2022.

O bom desempenho de Brenner em jogos importantes é marca da carreira do atleta. Durante a passagem pelo Botafogo, o jogador disputou cinco jogos contra o Vasco e marcou três vezes. Já no Inter, o centroavante atuou apenas em um Gre-Nal, mas fez um gol.