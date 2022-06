Artilheiro do Remo, Brenner pode ficar de fora do Re-Pa por lesão na coxa; entenda

Artilheiro do Remo na temporada, o atacante Brenner pode ficar de fora do Re-Pa da Série C do Brasileirão. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, exames preliminares apontam que o jogador apresentou uma lesão grau II na coxa esquerda. A contusão foi adquirida durante a partida contra o Altos, na rodada passada da Terceirona.

Segundo a fonte, Brenner será submetido a uma ressonância magnética para definir um diagnóstico mais preciso da lesão. Ainda não se sabe quanto tempo de recuperação, mas o atleta deve ficar de fora dos gramados por algumas semanas.

A lesão de Brenner é semelhante à sofrida pelo meia Albano, em maio. O jogador, que sentiu dores na coxa durante a partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, precisou ficar um mês sem jogar.

Apesar do tempo de recuperação para lesões de grau II ser longo, o departamento médico do Remo já está prevenido. A reportagem apurou que, caso o diagnóstico seja confirmado, Brenner passará por um tratamento intensivo para ter condições de jogo no clássico.

Bruno Alves e Everton Sena voltam a treinar

Enquanto uns ficam de fora da equipe, outros voltam. O atacante Bruno Alves e o zagueiro Everton Sena devem retornar aos treinos com bola nesta sexta-feira (23). Ambos os jogadores ficaram de fora da partida contra o Altos-PI, pela Série C, mas devem ser relacionados para o confronto contra o Figueirense-SC. Tudo depende do desempenho físico dos jogadores até a viagem para Florianópolis.

Remo e Figueirense duelam na segunda-feira (27), no estádio Orlando Scarpelli, pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.