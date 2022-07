Brenner avalia que está 'quase 100%' fisicamente e projeta partida contra o Botafogo-PB

Artilheiro do Remo na temporada, o atacante Brenner já está com o físico "quase 100%" depois de se tratar de uma lesão muscular na coxa direita. Autor de um dos gols azulinos na vitória sobre o ABC-RN, no último final de semana, em Belém, o camisa 9 conversou com a imprensa nesta quarta-feira (20) e falou sobre as expectativas que tem para o Leão na Série C do Brasileirão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"Eu estou quase 100%. Joguei na última partida sem dor e, em mais uma semana, consigo ganhar força para atuar mais. A próxima partida será uma final pra gente, assim como conscientizamos que todos os jogos serão. Estamos muito focados e faremos de tudo para sair de campo com os três pontos", disse.

VEJA MAIS

Questionado sobre o modelo de jogo de Gerson Gusmão - atual treinador remista, mas que teve uma passagem recente pelo Botafogo-PB, próximo adversário - Brenner disse que a equipe está "a cada dia mais próxima" da meta proposta pelo treinador. Segundo ele, com mais uma semana de trabalho, o Leão estará pronto bater o Belo fora de casa.

"Ele [Gerson Gusmão] tá chegando agora, conhecendo o grupo. Estamos começando a entender a maneira que ele quer que o time jogue. Então, aprendemos isso no dia-a-dia. Quanto mais conseguimos assimilar as ideias de trabalho dele, mais próximos estamos da vitória", explicou.

O duelo entre Botafogo-PB e Remo ocorre no domingo (24), às 19h, no Estádio Almeidão. Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.