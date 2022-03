Bonamigo sobre empate contra o Caeté. 'Foi um resultado justo'

Ao final do jogo, o técnico Paulo Bonamigo fez uma avaliação contundente sobre a atuação de seus comandados. No aspecto geral, Bonamigo disse que o Remo precisa melhorar alguns pontos de jogo, sobretudo no que diz respeito às laterais. Para ele, o Remo explorou mais o setor esquerdo, deixando o outro com pouca efetividade.

Contra o Caeté, o Remo entrou com Ricardo Luz na função, sendo substituído no segundo tempo por Rony. Apesar disso, o técnico mostra confiança na evolução do atleta. "Usamos bastante a lateral esquerda, mas faltou mais a direita. Ainda precisamos melhorar, um jogador que tenha um passe melhor, uma distribuição mais rápida. Ele (Ricardo Luz) é um jogador importante para nós, está crescendo e vai nos ajudar muito".

O empate, na visão dele, não foi um resultado satisfatório, mas devido a condição de jogo e do adversário, acabou sendo um resultado justo. "Foi um jogo difícil. A gente sabia que o Caeté é uma equipe organizada e fez uma boa primeira fase na competição. Tomamos um gol no melhor momento do primeiro tempo nosso. Tivemos algumas chances, mas nos perdemos até o final da etapa. No segundo tempo fomos mais fortes, mais agressivos e decisivos. É um resultado justo, e apesar de termos mais chances, não conseguimos a vitória", admite.

Para o jogo de volta, na próxima terça-feira, Bonamigo quer um time mais entrosado e com maior efetividade. "Temos que pisar mais firme no gramado, ser uma equipe com mais organização no setor ofensivo. A gente está procurando soluções num momento em que perdemos jogadores importantes. Temos confiança na caminhada atrás do objetivo".

O Remo joga na próxima terça-feira, contra o Caeté, a partir das 2 horas, no Baenão. "Jogo de Parazão é isso ai, jogo pegado, de marcação. O campo não ajudou e isso não é desculpa, pois já sabíamos. Vamos decidir no Baenão a vaga na semifinal", encerra.