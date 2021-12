Bonamigo é confirmado pelo Remo e exalta o Fenômeno Azul: 'uma torcida inexplicável'

O Remo confirmou no início da tarde desta terça-feira (14) o retorno do técnico Paulo Bonamigo para a temporada de 2022. O comandante está na sua terceira passagem pelo Leão Azul, já que treinou a equipe azulina na Copa João Havelange em 2000 e retornou vinte anos depois, quando levou o clube paraense à Série B nacional.

Segundo apurou a reportagem de oliberal.com, Bonamigo já estava com a proposta azulina em mãos há alguns dias, analisou e esperou até a noite da segunda-feira (13), prazo final dado pela diretoria remista, para tomar uma decisão.

O técnico chega com a responsabilidade de tentar recolocar o Leão Azul novamente na Série B e de conquistar o bicampeonato brasileiro da Terceirona, que é o principal objetivo do clube, segundo o presidente Fábio Bentes.

Seis meses depois da saída do Remo, Paulo Bonamigo, de 61 anos, possui vasta experiência no futebol. Comandou equipes como o Paraná-PR, Botafogo-RJ, Coritiba-PR, Palmeiras-SP, Goiás-GO, Ponte Preta-SP e Fortaleza-CE. Trabalhou também em Portugal, pelo Marítimo, além de ter sete temporadas no Emirados Árabes Unidos.

“Estou feliz em retornar. Clube que tenho um carinho enorme e com uma torcida inexplicável. Vamos em busca dos objetivos. Chego confiante novamente para construir uma história vitoriosa no Remo”, disse, Bonamigo, em entrevista ao site oficial azulino.

Além de Bonamigo, chegam ao Leão Azul o auxiliar-técnico Edson Gozaga, preparador físico Renan Capra e o analista de desempenho Ivo Pepo. A nova comissão técnica remista chegará a Belém no início de janeiro.