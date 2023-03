Baenão lotado! Torcida do Remo esgota os ingressos para o jogo contra o São Raimundo pela Copa Verde

Fim de papo! A torcida do Remo mais uma vez esgotou os ingressos para o jogo contra o São Raimundo-RR, que ocorre hoje, às 19h, no Baenão, pela partida de volta das quartas de final da Copa Verde 2023.

Assim como ocorreu na partida contra o São Luiz-RS, pela Copa do Brasil, a torcida azulina adquiriu todos os ingressos, em torno de 13 mil bilhetes. O adversário azulino, o São Raimundo, terá a pressão do Fenômeno Azul em um jogo em que o “Mundão” possui a vantagem do empate para avançar, já que venceu a partida de ida por 1 a 0. Ao Remo só resta vencer, caso consiga a vitória por dois gols de diferença, o Leão consegue a classificação, já se o Remo vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

VEJA MAIS

Remo x São Raimundo-RR será no Baenão, a partir das 19h. Oliberal.com acompanha o duelo lance a lance, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.