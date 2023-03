De olho em possível Re-Pa, Remo busca classificação na Copa Verde contra o São Raimundo-RR

O Remo busca passar pela primeira adversidade da temporada. Nesta quarta-feira (22), às 19h, no Estádio do Baenão, a equipe recebe o São Raimundo-RR, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. Na ida, o Leão foi derrotado por 1 a 0 e precisa pelo menos vencer para evitar a eliminação precoce.

Retorno iminente

Para isso, o Remo pode contar com o retorno do atacante Muriqui. Em transição física, após se recuperar de uma lesão muscular, o jogador iniciou treinos com bola e pode pintar como novidade, ainda que no banco de reservas do técnico Marcelo Cabo.

Desfalques

Por outro lado, os meias Rodriguinho e Soares devem continuar desfalcando a equipe. Ambos realizam tratamento por causa das entorses nos tornozelos - Soares no direito, enquanto Rodriguinho sofreu no esquerdo. Já o volante Pingo, que ficou de fora contra o Castanhal, por uma dor muscular, ainda não está confirmado.

Re-Pa

Uma vitória - e consequente classificação - contra o São Raimundo-RR pode dar ainda mais moral para o Remo, antes de um possível clássico contra o Paysandu. A equipe bicolor também busca avançar para as semis do torneio, contra o Princesa-AM. Se ambos passarem, iniciam a decidir a vaga na decisão já no domingo (26).

Cenários

Para evitar a desclassificação na Copa Verde, o Remo precisa vencer o São Raimundo-RR por qualquer placar. Caso devolva a vitória por um gol de vantagem, a partida será decidida nas cobranças de pênaltis. Qualquer placar acima disso, o Leão estará nas semifinais.

Acompanhe a cobertura completa da partida entre Remo e São Raimundo-RR pela transmissão Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Remo x São Raimundo-RR

Quartas de final da Copa Verde – jogo de volta

Local: Estádio Baenão, em Belém

Hora: 19h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Fabio Pereira (TO)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Prováveis escalações:

São Raimundo-RR: André Regly; Luã Niger, Allan Rosario, Hícaro, Leandro Cabecinha; Paulo Meneses, Juninho, Belão e Tavinho; Carlinhos Souza e Kanté.

Técnico: Chiquinho Viana

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Anderson Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto; Pedro Vitor, Diego Tavares e Fabinho (Muriqui).

Técnico: Marcelo Cabo