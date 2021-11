Auxiliar do Remo justifica saída de atacante durante derrota: 'Pediu para sair'; torcida vaiou troca

No Baenão, o Remo perdeu para o Londrina por 1 a 0 e ficou a três pontos da zona de rebaixamento. Durante a partida, válida pela 33ª rodada da Série B, a saída do atacante Lucas Tocantins para a entrada do também atacante Victor Andrade gerou vaias da torcida.

Questionado sobre o tema e também pela demora nas substituições, o auxiliar técnico Netão, que esteve no lugar do treinador Felipe Conceição, que estava suspenso, justificou:

"A questão da troca, demorou em relação ao Tocantins. Não íamos tirar ele pela questão técnica, mas ele pediu para sair. Na terceira vez que ele pediu, trocamos. As outras, dentro da normalidade. De acordo com a situação, esperamos o momento certo para fazer as trocas e tentar o gol", disse Netão.

Confira o restante da entrevista de Netão

Análise da partida:

"Acho que a gente começou mal o jogo. Melhoramos a partir dos 10 minutos. Acabamos, com uma falha, tomando o gol. As coisas mudaram um pouco. Ainda tivemos umas chances no final do primeiro tempo".

Trocas não surtirem efeito:

"É meio relativo. Quando sai o gol, acertamos. Mas sabemos do nosso compromisso com o clube, com o trabalho e vamos continuar trabalhando para a gente sair dessa situação e garantir o que temos que fazer".

Se a presença da torcida atrapalha:

"Nós passamos um ano e meio sem torcida. Durante a nossa vida no futebol foi com torcida. A gente joga fora com torcedor também. O ambiente pode ser favorável ou não de acordo com o jogo. Não acredito que esteja atrapalhando. Tomamos um gol que não era para tomar e é trabalhar e seguir nosso caminho, que é manter o Remo na Série B".