VÍDEO: Em casa, Remo é derrotado pelo Londrina e diferença para o Z4 cai para três pontos

No feriado de finados, o Remo foi derrotado por 1 a 0 para o Londrina-PR, no estádio do Baenão. O gol foi marcado pelo atacante Zeca. A partida, realizada na noite desta terça-feira (2), foi válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com a derrotada, a distância do Leão para o Z4 é de apenas três pontos.

O Remo volta a campo na sexta-feira (5), às 17h, contra o CSA-AL, no Estádio Rei Pelé. O duelo da 34ª rodada da Segundona tem transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Desfalques

A equipe azulina foi para o duelo com apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Cruzeiro, fora de casa, por 3 a 1. O volante Anderson Uchôa, suspenso pelo terceiro amarelo deu lugar ao volante Marcos Júnior. Já o técnico Felipe Conceição, expulso na mesma partida, não pode ficar no banco. Quem esteve à beira do campo foi o auxiliar Netão.

Briha Thiago Coelho

A exemplo das últimas rodadas, o goleiro Thiago Coelho se destacou quando necessário. Como no início do jogo: Eltinho cobrou escanteio, Luiz Henrique desviou na primeira trave e Thiago Coelho fez grande defesa, quase em cima da linha, para salvar o Remo.

Melhor chance

A melhor oportunidade do Remo, veio depois da primeira metade da etapa inicial. Felipe Gedoz cruzou para a área, mas Matheus Oliveira, bem posicionado de frente para o gol, não conseguiu concluir.

Londrina abre o placar

O Londrina achou o gol em um erro de Romércio. O zagueiro errou o domínio da bola e ela sobrou para o atacante Zeca, que chutou colocado, de fora da área, sem chances para o Thiago Coelho. 1 a 0 para o LEC.

Pediu pênalti

No final do primeiro tempo, Remo foi para o ataque. Num cruzamento para a área, o zagueiro Córdoba do Londrina tentou despachar e a bola bateu no braço. Na sequência, Lucas Siqueira chutou travado dentro da grande área. O árbitro e o VAR mandaram seguir, apesar das reclamações de pênalti.

Início sufocante

O Remo começou o segundo tempo em cima do adversário. Em um contra-ataque puxado por Raimar, o lateral encontrou o Lucas Tocantins, em velocidade. Mas o atacante chutou em cima do goleiro César, que viria a ser decisivo.

Quase mata o jogo

O Londrina não quis ficar olhando o Leão atacar e quase fez o segundo. Marcelo Freitas recebeu no lado direito, dentro da área. Ele cortou para o meio e bateu. A bola desviou e por pouco não enganou Thiago Coelho.

Já nos acréscimos...

No final. O Remo arriscou alguns chutes de fora da área, mas a melhor oportunidade veio com Neto Pessoa. O atacante recebeu cara a cara com o goleiro, mas César levou a melhor e garantiu o triunfo do Londrina.

Ficha técnica:

Remo x Londrina

33ª rodada da Série B

Data: 02/11/2021 - Terça-feira

Hora: 19h

Local: Estádio Baenão

Árbitro: Bruno Arleu Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Zeca aos 29 do 1/T

Cartões amarelos: Matheus Oliveira (REM)

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Romércio e Raimar; Marcos Júnior, Arthur (Jefferson) e Lucas Siqueira (Ronald); Lucas Tocantins (Victor Andrade), Felipe Gedoz (Neto Pessôa) e Matheus Oliveira. Técnico: Netão (Auxiliar).

Londrina: César; Elacio Cordoba (Matheus Bianqui), Marcondes, Augusto e João Paulo; Eltinho, Roberto (Victor Daniel) Jhonny Lucas; Zeca (Salatiel), Luis Henrique (Mossoró) e Marcelo Freitas (Jean Henrique). Técnico: Márcio Fernandes Júnior (Auxiliar).