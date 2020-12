Autor do gol da virada do Remo no Re-Pa, atacante fala de parceria com outros atacantes: 'Nós somos unidos'

O atacante Augusto entrou para o hall de jogadores que marcaram um gol pelo Remo no Re-Pa. Além disso, ele também desencantou na quarta partida vestindo a camisa azulina. Saiu do banco de reserva para fazer o gol da virada do Remo em cima do Paysandu. O jogador espera não ficar por aí e ajudar o time nos próximos jogos do quadrangular final da Série C.

“Sim. Sem dúvidas. É bom estar fazendo gols. Foi o primeiro com camisa do Remo. Espero fazer mais e ajudar o clube. Acho que vim para ajudar. Independente de começar jogando ou não. Isso é opção do treinador. E como eu pude me empenhar nesse jogo vou fazer o mesmo nos próximos”, comentou.

O próximo jogo do Remo será contra o Ypiranga, às 18 horas de domingo, no Mangueirão. É o primeiro de dois jogos seguidos contra o time de Erechim. O segundo será no dia 3 de dezembro, às 20 horas, no estádio do Colosso. Se vencer o primeiro jogo, o Remo fica bem próximo do acesso já que é o líder do grupo D, com quatro pontos.

O jogador não sabe se será finalmente titular. Mas afirma que isso não importante, porque o grupo está unido para alcançar o maior objetivo de 2020: o acesso para a Série B.

“Todos estão contribuindo da melhor forma. E eu consegui contribuir com o gol. No próximo jogo eu posso não fazer, mas os outros podem fazer. Nós somos unidos e isso ajuda muito o clube e a gente”, comentou.

