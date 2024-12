Atacante Ytalo visa títulos com o Clube do Remo em 2025

O Clube do Remo está com os trabalhos da pré-temporada a todo “vapor”, e os integrantes já garantidos no time estão treinando intensamente para chegar bem no primeiro desafio de 2025: o Campeonato Paraense. Um deles é o atacante Ytalo, que fez um balanço, nesta segunda-feira (23/12), sobre como estão os preparativos da equipe azulina, comandada pelo técnico Rodrigo Santana.

“A gente vem treinando forte, vem tentando o mais rápido possível evoluir na parte física, para a gente poder estar cada vez melhor e agregar quem chegar em janeiro para estar nos ajudando, porque eles vão ter pouco tempo para o primeiro jogo. Então acho que quem vai disputar a primeira partida, a princípio, somos nós que chegamos primeiro e estaremos melhor fisicamente, entendendo mais o que o Rodrigo [Santana] quer. Mas, espero que a gente possa fazer uma grande estreia também, para dar continuidade nas conquistas nesse ano”, disse.

O jogador também falou sobre as expectativas do Leão para a estreia no Parazão, que será no dia 18 de janeiro, contra a Tuna Luso, no Mangueirão.

“Não dá para prever, mas será uma estreia dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, espero que a gente possa fazer um grande jogo. Acho que a parte física, de quem chegou primeiro vai estar melhor, então quem chegar depois depende das condições em que vai chegar, acho que vai ter o teste aí para saber como estão fisicamente também, para poder jogar o primeiro jogo. Mas o importante é a gente fazer um grande jogo e sair com a vitória”, afirmou.

Além do Parazão, em 2025 o Leão terá outros desafios, como a Copa Verde, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo Ytalo, a prioridade do Leão é trabalhar cada jogo e cada campeonato, com foco em títulos.

“A prioridade que a gente sempre vem conversando desde que o Rodrigo [Santana] chegou é o jogo a jogo. Primeiro vem o Campeonato Paraense, aí a gente vai focar nele. Vamos lutar pelo título, vamos querer ser campeões, que é o que faltou nesse ano. Vamos entrar para brigar por todas as competições, para a gente poder estar almejando coisas maiores”, finalizou.