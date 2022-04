Atacante Vanílson fecha com o Remo e diretoria corre para não perder prazo de transferência internacional

Ele está chegando. O atacante Vanílson, de 31 anos, vai vestir a camisa do Remo no restante da temporada 2022. O jogador que já chegou a ser anunciado pelo clube paraense no início do ano, não conseguiu atuar pelo Leão por conta de problemas em sua documentação e permaneceu no Arar, clube da Arábia Saudita, porém, a diretoria azulina corre contra o tempo para regularizar o atleta, já que o prazo de transferências internacionais encerra dia 12, terça-feira. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube ao O Liberal.

Vanílson deve chegar a Belém na madrugada de terça-feira (12), mas o Leão Azul já entrou com a documentação de forma online, visando a inscrição do jogador. A parte burocrática no time árabe, fez com que o Remo perdesse tempo e que atrasasse os trâmites para a vida do atacante, que marcou 14 gols em 18 partidas pelo Manaus-AM, já pelo Arar foram cinco jogos e cinco gols. Na carreira teve passagens pelo Porto Alegre-RS, Olaria-RJ, Náutico-RR, Francana-SP, VOCEM-SP, além de Vila Nova-GO, Itumbiara-GO, Grêmio Anápolis-GO, Goianésia-GO e Nacional, de Portugal.

Atualmente o Remo possui 11 jogadores para a aposição de ataque, mas Vanílson possui característica de centroavante e chega para concorrer à vaga com Brenner, atual Camisa 9 do Leão artilheiro da equipe na temporada com sete gols.