Remo: Brenner avalia Série C, parceria com Pimpão, chefe Bonamigo e encara retomada na carreira

O Remo inicia a sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série C 2022 neste final de semana, contra o Vitória-BA. Após alcançar o primeiro objetivo da temporada, com o título estadual que não conquistava desde 2019, o Leão Azul terá pela frente a chance de “apagar” da memória do torcedor o rebaixamento ocorrido no ano passado e retornar à Série B. Visando esse cenário, uma peça importante na “engrenagem” azulina é o atacante Brenner, destaque do clube no estadual, ele quer manter o bom rendimento na competição nacional ao lado de Rodrigo Pimmpão, velho conhecido dos tempos do Botafogo-RJ, onde formaram um ataque de Libertadores na temporada 2017 e em 2018.

Na atual temporada Brenner balançou a rede seis vezes e a última vez em que marcou mais gols foi justamente no Botafogo, em 2018, quando balançou as redes em 10 oportunidades. Em 2022 o desejo de reeditar bons jogos com Pimpão é grande e a felicidade em poder voltar a jogar com Pimpão é grande.

“Fora de campo foi tranquilo, recebi ele com todo o grupo, foi muito bem recepcionado e estamos felizes por ele estar aqui, pois é um jogador que vai nos ajudar muito tanto dentro como fora de campo. Espero que possamos reeditar essa parceria que tivemos no Botafogo e que sai muitos gols, comemorações e que venha o acesso à Série B”, disse.

Brenner é o artilheiro do Remo em 2022 ao lado de Bruno Alves (Thiago Gomes/ O Liberal)

Conhece a Série C

Brenner não gosta de trabalhar com metas de gols na temporada, é mais chegado em trabalhar o dia a dia, o momento e alcançar os números de uma forma mais natural. A última vez em que o atacante jogou a Série C foi em 2015 e sabe das dificuldades do Brasileirão.

“A última vez que joguei a Série C foi em 2015 pelo Juventude-RS, terminei o ano bem, fazendo gols, mas era um outro formato de disputa, mas agora com essa nova fórmula é começar bem, pontuar sempre, principalmente com vitórias em casa e buscar pontos fora de casa, mas o principal é fazer o dever de casa, que vai anos ajudar bastante na competição”, comentou.

A retomada

Brenner tenta no Remo uma nova fase na carreira. O jogador não conseguiu ter boas temporadas, após a saída do Botafogo e hoje vive um momento tranquilo, com gols e título e quem sabe o acesso.

“É a retomada na minha carreira, feliz em estar no Remo, agradecido por tudo que o Remo fez por mim, estou tentando retribuir aos poucos, conquistei meu primeiro título no clube e esse recomeço tem sido bom. A adaptação fui tranquila, fui recebido muito bem por todos no clube, torcedores. Claro que fazer gols ajudou muito nessa adaptação, e é continuar nesse caminho”, disse.

O comandante

Se em campo Brenner tenta fazer os gols, fora dele uma peça importante no mecanismo azulino é o técnico Paulo Bonamigo. Para o atacante, o comandante remista possui um papel fundamental e quer iniciar e terminar a Série C com o treinador.

“O Bonamigo é um cara de extrema importância, que nos cobra bastante, uma pessoa do bem e sempre tentamos assimilar as orientações repassadas por ele. No jogo contra o Caeté, que foi nossa ‘virada de chave’, as coisas começaram a fluir, ter uma boa performance, é preciso ter essa cobrança e ele é fundamental nesse estilo. Esperamos começar com ele essa caminhada e terminar conquistando o tão sonhado acesso ao lado do professor Bonamigo”, finalizou.