Atacante do Remo explica comemoração após o gol e projeta jogo contra o Londrina: 'Vamos manter o mesmo estilo'

O atacante Victor Andrade marcou o primeiro gol pelo Remo no jogo contra o Cruzeiro, na noite da última terça-feira (20). Foi o gol que ajudou o Leão a completar três vitórias consecutivas, o que colocou o time na 11ª posição, com 16 pontos, e longe do Z-4 da Série B. Para Victor Andrade, a boa fase se deve pelo trabalho da equipe.

“Feliz pela nossa terceira vitória consecutiva. A gente achou o caminho e agora o professor conseguiu nos mostrar como é mais fácil jogar e movimentar dentro de campo. Toda a equipe está evoluindo bastante. Quando o grupo vai bem, as qualidades individuais começam a aparecer”, afirmou o atacante, lembrando que ainda há muito para fazer na competição.

“A gente está muito feliz após as três vitórias consecutivas mas com os pés no chão, porque a gente sabe que o campeonato é muito intenso. Todas as equipes são bem qualificadas, bem paralelas e a gente não pode achar que porque ganhou três seguidas está tudo resolvido. A gente está buscando evoluir mais e se entregando em todos os jogos”, explicou.

Pedido do filho

Além do golaço marcado no Baenão, a comemoração do atacante também chamou atenção. Ele contou porque escolheu fazer imitar o Pantera Negra, filme e quadrinho da Marvel.

“A comemoração foi para meu filho. Desde pequeno falava que eu era o Pantera Negra. Hoje ele tem seis anos, mas quando tinha 2 a 3 anos sempre dizia isso quando assistia aos desenhos. Quando eu faço gol sempre procuro homenagear meu filho, mãe ou alguém próximo. E ele já estava pedindo ‘pai, meu gol, meu gol’ e eu tive que homenageá-lo”, revelou.

Londrina x Remo

Victor Andrade e os demais jogadores não terão muito tempo para comemorar a vitória em casa. Na sexta-feira (23), às 16 horas, no estádio do Café, o Leão enfrenta o Londrina. Segundo o atacante, o estilo de jogo e a entrega em campo serão os mesmos de outros confrontos.

“Sem dúvida vamos manter o mesmo estilo de jogo. Mas acho que mais importante que isso, é a entrega em campo. A gente está deixando tudo. Independentemente do resultado, a gente chega no vestiário e consegue estar de cabeça erguida um olhando para o outro. E quando todos se dedicam, o resultado, na maioria das vezes, será positivo”, afirmou.

O jogo entre Londrina e Remo é válido pela 14ª rodada da Série B, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.