Atacante do Remo espera marcar no Re-Pa: 'Seria muito gratificante'

O Remo espera contar com a pontaria do atacante Salatiel para conseguir a vitória em cima do Paysandu. O jogador marcou quatro vezes no Leão e em duas oportunidades foi decisivo. No entanto, ainda falta deixar a marca dele em um Re-Pa, o que pode ocorrer no jogo marcado para às 18 horas de domingo, no Mangueirão.

“Todo jogo é bom para marcar. Mas nesses jogos são especiais e seria muito gratificante fazer um gol em uma partida dessa. E a gente sabe que será um jogo diferente. Vamos estar bem concentrados. Estamos trabalhando para estar afiado no domingo”, comentou.

Se vencer, o Remo fica perto do acesso, já que depende ainda do resultado do jogo entre Londrina e Ypiranga para ter a certeza. De acesso para a Série B, Salatiel entende muito bem. Ele fez parte do elenco que subiu o Sampaio Corrêa para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, e foi artilheiro da Série C de 2019, com oito gols. O atacante tem compartilhado a experiência com os outros jogadores do Remo.

“É muito bom compartilhar a experiência que a gente teve e estar vivendo esse momento. Eu sempre tento passar o melhor respaldo lado bom de conquistar a acesso que faz toda diferença na carreira de um atleta”, comentou.

A partida entre Paysandu e Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.