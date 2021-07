Atacante do Remo destaca trabalho de Felipe Conceição na Série B: 'Vamos ter excelentes resultados'

O atacante Victor Andrade começou no Remo da melhor maneira que um jogador pode querer sendo um dos destaques do setor ofensivo na partida contra o Brusque-SC, vencida de virada pelo Leão. Agora contra a Ponte Preta, Victor espera que o time continue com a pegada e possa somar três pontos para ficar mais longe da zona de rebaixamento.

“Essa vitória foi importante. Dentro de casa contra uma equipe forte, que começou bem, e isso nos dá segurança para seguir no campeonato. Eu também fico feliz em poder ajudar o grupo. Mas o mais importante não é o individual, mas sim que todos os atletas estão aqui para ajudar o Remo e em busca de um só objetivo, que nós sabemos qual é internamente, e vamos atrás disso”, comentou.

Segundo Victor Andrade, o técnico Felipe Conceição é quem tem sido fundamental para a mudança da postura do time.

“A gente achou um caminho. Felipe Conceição deu uma cara nova para o time. Entendemos o que ele quer e tenho certeza que vamos ter excelentes resultados porque estamos conseguindo colocar em prática tudo que é ensinado nos treinos”, disse.

O jogo entre Ponte Preta e Remo será às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 12ª rodada da Série B, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.