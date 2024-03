Atacante do Remo destaca reformulação no time e confiança para vencer o Bragantino no Parazão

O Remo enfrenta o Bragantino neste domingo (3), às 15h30, no Diogão, em jogo válido pela oitava rodada da primeira fase do Parazão. O Leão Azul já está classificado para as quartas de final do campeonato, mas busca uma vitória para espantar a possibilidade de má fase que assombra a equipe. O atacante Jaderson falou sobre o atual momento do clube azulino e sobre a expectativa para um novo treinador.

Na última semana, o treinador Ricardo Catalá foi demitido do comando e o time azulino está sem técnico. Para o próximo jogo, o comandante do Remo será o auxiliar técnico Agnaldo de Jesus.

"A gente está em um momento de reformulação, se criando um grupo, elenco. E creio também que domingo vai ser mais um jogo que a gente vai buscar a vitória(...) Independente do treinador que vier, nós temos que abraçar as ideias de jogo dele o mais rápido possível para darmos o resultado", declarou Jaderson.

Contra o Bragantino, o atacante destacou que confia no trabalho do auxiliar Agnaldo e afirmou que mesmo já estando classificado, o time azulino vai em busca da vitória.

"Nós vamos ver o que ele tem para o jogo, vamos abraçar a ideia dele. O Agnado é um excelente profissional, então, acredito que ele vai fazer um grande trabalho, escalar a melhor equipe para nós chegar lá e fazer um grande jogo", ressaltou o jogador.

Com a atuação deixando a desejar nos últimos jogos, a torcida azulina está na bronca com o time azulino. Assim, o Remo está pressionado para entregar um bom jogo. "Acho que o torcedor tem que apoiar a todo momento, estar conosco a todo minuto de jogo, que com certeza nós vamos fazer um grande jogo, independente se eles [Bragantino] estão lutando para subir ou não, nós vamos chegar lá e fazer o nosso trabalho", finalizou Jaderson.

Remo e Bragantino jogo neste domingo (3), às 15h30 no Diogão. A partida promete ser com casa cheia, já que o primeiro lote dos ingressos já foram esgotados. O jogo terá cobertura completa de OLiberal.com.