Atacante do Remo cita 'feito histórico' e mira próxima fase: 'Equilíbrio'

O próximo jogo do Remo será contra o maior rival, Paysandu. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase da Série C, e o clássico vai decidir em qual posição cada equipe vai terminar a primeira fase e consequentemente em qual grupo vai ficar.

“A gente vai para vencer, sabemos que Re-Pa a nossa torcida gosta que vença o jogo e nós também. Temos certeza que faremos um grande jogo para chegar à segunda fase mais confiante”, avaliou o atacante Tcharlles.

Sobre os próximos adversários do grupo B, o atacante avalia que será uma disputa acirrada entre as equipes dos dois grupos, já que três equipes estão com a mesma pontuação, 28 pontos - são elas: Londrina, Ypirianga e Brusque.

“Está um grupo muito equilibrado, assim como o nosso. Sabemos que virão equipes fortes, de tradição também, é pensar mais na gente e procurar evoluir para que possamos estar bem na próxima fase”, comentou sobre os próximos adversários.

Essa partida será o quarto clássico sem o calor da torcida, já que o público não poderá estar presente em decorrência da pandemia da covid-19. Tcharlles pede que a torcida continue dando o apoio para equipe continuar na próxima fase. “É muito importante esse apoio, inclusive, a gente vem pedir, na humildade, que a torcida continue transmitindo essa força, com pensamento positivo pra gente. Conseguimos um feito histórico, pelos últimos anos a equipe não estava conseguindo classificar, então é muito importante para gente também, a torcida estar transmitindo essa confiança. Então, vamos lutar ao máximo possível para trazer essa felicidade para nós, para eles e pata todos”, finalizou o atacante.

O clássico será sábado (5), às 17h, no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.