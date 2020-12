Atacante do Remo reclama de gol anulado e mira vitória no clássico: 'Vencer, não de qualquer forma'

Um dos atacantes frequentemente utilizados pelo treinador Paulo Bonamigo é o velocista Tcharlles. Após um bom início, com uma sequência regular, Tcharlles reencontrou o bom futebol na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Tanto é que já marcou dois gols recentes - o primeiro contra o Imperatriz e mais um, embora anulado, diante do Londrina-PR. O detalhe é que este último gol, não validado, ainda é motivo de debate no estádio do Evandro Almeida, o Baenão. O clube, inclusive, divulgou uma nota repudiando a arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim e do assistente Brigida Cirilo Ferreira - ambos anularam o gol azulino, marcado no segundo tempo. "Na minha opinião, foi um gol legal", avaliou Tcharlles. A arbitragem alegou impedimento, que gerou intenso debate.

Assunto já até ultrapassado. O fato é que finalizar um lance bem-sucedido gera um sentimento essencial em jogadores de futebol. "Isso vai nos dando mais confiança. Espero poder ajudar com gols", disse Tcharlles.

Tcharlles tende a ser a válvula de escape do Remo para encarar a defesa do Paysandu, adversário de domingo (20), em mais um clássico decisivo pela Série C, dessa vez, pela segunda rodada do quadrangular. "Estamos pensando em vencer o jogo. Precisamos ser cirúrgicos. O jogo contra o Manaus a gente foi cirúrgico. Soubemos suportar momentos difíceis", avaliou, citando como exemplo uma vitória ainda na fase classificatória.

Sobre o Re-Pa, Tcharlles recomendou cautela e estratégia para o Leão. "Vamos com calma. Precisamos vencer mas não será de qualquer forma. Vamos impor o nosso jogo para conseguir os pontos. Estamos trabalhando muito e se acertando. Clássico é um jogo diferente em que pode acontecer muitas coisas. O importante é estar preparado. O clássico é diferente de todos os jogos, ainda mais em se tratando de um jogo final", disse.