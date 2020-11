Atacante do Remo afirma 'continuamos bem focados' nos próximos jogos

Segundo colocado no grupo A da Série C, o Remo soma 26 pontos, e o seu próximo adversário será o líder e já classificado, Santa Cruz com 33 pontos. Em uma semana bem agitada nos bastidores e curta para o descanso dos atletas, pois a decima quinta rodada começa na sexta-feira (13), por conta das eleições municipais que ocorrem no domingo (15).

“Continuamos bem focados, bem com o pé no chão. A gente sabia que contra o treze seria um jogo muito difícil, conseguimos o resultado em casa e agora é focar no Santa Cruz que será outro jogo bem difícil”, avaliou o atacante.

O atacante que marcou seu primeiro gol com a camisa azulina afirma que a equipe está focada nos próximos jogos.