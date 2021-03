Artilheiro do Parazão, meia-atacante do Remo muda a chave e diz: 'Vamos fazer história com o Remo na Copa do Brasil'

Meia veloz e de habilidade, Dioguinho vivencia o seu melhor momento com a camisa do Clube do Remo. Tanto é que se consolidou como um dos artilheiros da atual edição do Campeonato Paraense. "Estava precisando ganhar um pouco mais de confiança. Fui pegando confiança e o Campeonato Paraense foi só um ponto inicial. Espero fazer partidas boas e ajudar o Clube do Remo", frisou, em entrevista coletiva, realizada neste sábado.

Segundo o meia-atacante, a boa fase inicial não será apenas um momento isolado. Pelo contrário. "Nós temos que buscar sempre mais e nunca se conformar", avaliou o atleta, que tem três gols no campeonato estadual em três jogos. Sua missão é criar espaços e pisar dentro da área adversário. "Ele (Paulo Bonamigo, treinador do Remo) passa tranquilidade para buscarmos espaços quando tivermos com a bola".

Sobre a Copa do Brasil 2021, em que o Remo estreia contra o Esportivo-RS, na próxima quarta-feira (17), em jogo único, Dioguinho ressalta concentração e o desejo de protagonizar uma história de sucesso. "É uma competição que precisamos entrar focados desde o início. Espero bons jogos e o resultado. Vamos fazer história com o Clube do Remo na Copa do Brasil".