Apresentado oficialmente, Marllon prega humildade e diz que meta do Remo é permanência na Série A Zagueiro evita comentar falha na final da Supercopa Grão-Pará e afirma que clube vive um processo de consolidação, apesar do otimismo de parte da torcida O Liberal 23.01.26 19h19 Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (23), o zagueiro Marllon reforçou um discurso de cautela ao falar sobre os objetivos do Clube do Remo para a temporada. Titular do Ceará no último ano, quando disputou 42 partidas, o defensor afirmou que a principal missão do elenco azulino é garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, entendendo que o clube atravessa um processo de reconstrução. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Nossa missão, não só minha, como de todos meus companheiros, é de deixar o Clube do Remo na Série A, que é o mais importante. O clube está passando por um processo, e a gente tem que ter os pés no chão, nós temos que ter humildade, pra que a gente possa fazer um grande ano. É um campeonato muito difícil”, afirmou. Marllon já estava integrado ao elenco desde a pré-temporada, realizada no Centro de Treinamentos do Retrô, em Camaragibe (PE), e fez sua estreia no último domingo, na vitória de virada sobre o Águia de Marabá, no Mangueirão, resultado que garantiu ao Remo o título da Supercopa Grão-Pará, o primeiro da temporada. Apesar da conquista, o zagueiro foi alvo de críticas por uma falha no lance que originou o gol adversário, mas preferiu não se aprofundar no episódio durante a apresentação oficial. O discurso de prudência adotado pelo jogador contrasta com a empolgação de parte da torcida azulina, que, após o título e o início positivo do ano, com muitas contratações, passou a sonhar com objetivos mais ambiciosos no cenário nacional, incluindo a possibilidade de brigar por vagas em competições continentais. Para Marllon, no entanto, o momento exige sobriedade. “É um clube de massa, com uma história linda. Acredito que o professor Osorio vai ter as melhores estratégias, pra gente fazer grandes jogos”, disse o defensor, ao comentar o trabalho do técnico Juan Carlos Osorio. O zagueiro também destacou o desafio de conciliar o Campeonato Paraense, que começa este final de semana, com o início do Brasileirão dia 28, praticamente em paralelo, e ressaltou a importância do elenco numeroso para enfrentar a maratona de jogos. “A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. A montagem do elenco está sendo feita por isso, por ter o estadual e o Brasileiro logo em cima. É esperar a comissão técnica definir quem vai jogar amanhã, quem vai jogar quarta-feira (contra o Vitória, pela estreia do Brasileirão), e procurar se entrosar o mais rápido possível”, explicou. Sobre a importância do estadual, Marllon reforçou que o grupo mantém ambição, mas dentro de uma lógica de etapas. “Óbvio que a gente quer ganhar aqui. Primeiro é o estadual, a gente vai em busca do título, e depois, consecutivamente, buscar as vitórias no Brasileiro." Experiente, o defensor revelou já ter atuado ao lado de João Lucas, no Cuiabá, em 2021 e 2022, e afirmou não ter dúvidas quanto à sua função em campo. "Zagueiro, não tem outra posição. Minha vida toda, desde criança, jogo de zagueiro." 