Após parada cardíaca, ex-presidente do Remo morre em Belém

O ex-presidente do Remo, Roberto Felipe de Araújo Porto, morreu no início da tarde desta quinta-feira (27), em um hospital particular em Belém. A informação foi confirmada por familiares ao OLiberal.

Roberto Felipe de Araújo Porto, de 82 anos, pai da diretora e conselheira do Remo, Aline Porto, passou 16 dias internado com covid-19, após se recuperar, teve alta, foi para casa, mas na semana passada teve uma trombose e voltou a ser internado na UTI. Segundo informações de familiares, ele sofreu uma parada cardíaca e faleceu por volta do meio dia.

NO LEÃO

Na década de 90, Roberto Felipe assumiu o Remo na temporada de 1997 e conquistou o pentacampeonato estadual. Ele deixou o clube remista em dezembro daquele mesmo ano e ficou conhecido entre os azulinos como “Presidente do Penta".

EM MENOS DE UM MÊS

No último dia 10 de maio, outro ex-presidente do Remo faleceu. Manoel Ribeiro, o “Marechal da vitória”, deixou o clube azulino de luto, também por complicações cardíacas, aos 85 anos.

Com pesar, lamentamos o falecimento do ex-presidente Dr. Roberto Porto, o "presidente do penta". Mais uma perda de um grande azulino na história centenária do Remo. Sentimentos aos amigos e familiares, em especial à nossa diretora de patrimônio Aline Porto, filha de Roberto. pic.twitter.com/ryHyh9d2Y2 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) May 27, 2021

