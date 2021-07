Após longa viagem, Remo chega em Londrina (PR) para o jogo da 14ª rodada da Série B

Após 10 horas de viagem, o Remo desembarcou em Londrina (PR) nesta quarta-feira (21). O Leão enfrenta na sexta-feira (23), às 16 horas, o Londrina, no estádio do Café, pela 14ª rodada da Série B.

Será a primeira de duas partidas que o Remo vai fazer longe de Belém (PA). A outra é contra o Avaí, ainda válida pela 5ª rodada da competição, às 19 horas de quarta-feira (28), no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O time ficará sete dias longe da capital paraense.

Por causa da viagem longa, o time azulino cuidou apenas da parte física, tratando da recuperação. O único treino será feito na manhã desta quinta-feira (22), no campo da Associação dos Funcionários Municipais de Londrina (AFML).

Na 11ª posição com 16 pontos, o Leão viajou para Londrina atrás de mais uma vitória na competição, o que o colocaria na primeira parte da tabela e também o deixa longe do Z-4. Já o adversário está na 20ª posição, ou seja, é o lanterna com 9 pontos e não vence há seis jogos.

O técnico Felipe Conceição viajou, apesar de punido pelo STJD. O clube tenta um efeito suspensivo para que ele possa comandar as partidas contra o Londrina e o Avaí. O desfalque para o confronto é do capitão e volante, Lucas Siqueira, que está lesionado.

O jogo entre Londrina x Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.