Com dores na coxa, capitão Lucas Siqueira desfalca o Remo contra o Londrina

O Remo encara o Londrina-PR na próxima sexta-feira (27), às 16h,no Estádio do Café, em Londrina (PR). A equipe paraense viajou para ao Paraná com um desfalque no time. O volante titular Lucas Siqueira sentiu dor na coxa esquerda no jogo contra o Cruzeiro-MG, no Baenão, pela última rodada e o departamento médico azulino vetou o atleta.

O Leão Azul divulgou um boletim médico sobre a situação do capitão remista Lucas Siqueira, que vai passar por exames nesta quarta-feira (21). Leia na íntegra:

“O departamento médico do Clube do Remo informa que volante Lucas Siqueira está fora da relação da viagem para Londrina (PR). O atleta sentiu dor na região posterior da coxa esquerda na partida diante do Cruzeiro e já iniciou o tratamento. Na manhã desta quarta (21), o jogador irá realizar exame médico”.

Lucas Siqueira, de 32 anos, ganhou a posição de titular na equipe remista desde que chegou em 2020. O jogador foi um pedido do então técnico do Remo Mazola Júnior. Com a camisa do Leão o volante já atuou 61 partidas e marcou oito gols.

Sequência

Capitão azulino, Siqueira é titular absoluto da equipe desde a campanha na Série C. O volante ganhou descanso ao longo da Copa Verde, em janeiro, mas atuou em quase todos os jogos do Leão válidos pela temporada 2021. Das 29 partidas do Remo até o momento, Lucas Siqueira só esteve fora dos jogos contra Gavião Kyikatejê (1ª rodada) e Águia de Marabá (6ª rodada), ainda pelo Parazão.